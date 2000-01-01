bannerภารกิจผู้ใช้ใหม่ P2P

ปลดล็อก 20 USDT ได้อย่างง่ายดาย

ภารกิจซื้อ P2P

3
USDT

ทำการซื้อ P2P ครั้งแรกของคุณ

ทำตามบทช่วยสอนและทำการซื้อ P2P ครั้งแรกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 3 USDT

8
USDT

สะสม 100 USDT ในการซื้อ P2P

สะสมการซื้อ P2P ขั้นต่ำ 100 USDT ภายใน 7 วันนับจากการซื้อครั้งแรกของคุณ เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 8 USDT

ภารกิจการเทรด

1
USDT

ทำการเทรดสปอตครั้งแรกของคุณ

ทำการเทรดสปอตด้วยจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 1 USDT

3
USDT

ทำการเทรดฟิวเจอร์สครั้งแรก

ทำการเทรดฟิวเจอร์สให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 3 USDT

ภารกิจที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติม

5
USDT

เชิญเพื่อน ๆ มารับส่วนแบ่งรางวัล

เชิญเพื่อน ๆ มาลงทะเบียนบน MEXC หากเพื่อนของคุณสะสมการซื้อ P2P ครบ 100 USDT ภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสฟิวเจอร์สคนละ 5 USDT

10,000
USDT

[พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่] รับส่วนแบ่ง 10,000 USDT

ผู้ใช้ใหม่มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งจากพูลรางวัล 10,000 USDT เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด

กฎของอีเวนต์

  1. ผู้เข้าร่วมจะต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้นด้วยการคลิกปุ่มสีน้ำเงินของแต่ละภารกิจ ผู้ใช้สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาอีเวนต์เพื่อรับรางวัล วิธีการอื่นใดในการทำภารกิจให้สำเร็จจะถือเป็นโมฆะ
  2. เฉพาะการเทรดในสกุลเงิน RUB, VND, UAH, INR และ MYR เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนต์นี้
  3. รางวัลจะถูกแจกจ่ายทุกสัปดาห์ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบโบนัสของตนได้โดยการเข้าสู่ระบบและไปที่ [วอลเล็ต] - [ฟิวเจอร์ส] บนเว็บไซต์หรือแอป
  4. ผู้เข้าร่วมจะต้องทำอย่างน้อยหนึ่ง [ภารกิจการเทรด] ให้เสร็จสิ้นเพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล [ภารกิจซื้อคริปโต P2P]
  5. โบนัสสามารถใช้ได้กับการเทรดฟิวเจอร์สเท่านั้น โบนัสจะไม่สามารถถอนได้ แต่สามารถถอนกำไรที่ได้จากการเทรดโดยใช้โบนัสนั้นได้
  6. โบนัสสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นในการเทรด และสามารถนำไปใช้หักค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมการระดมทุน หรือชดเชยการขาดทุนในการเทรดได้
  7. โบนัสมีอายุสูงสุดไม่เกิน 30 วัน โบนัสที่ไม่ได้ใช้จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุ โปรดทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระบัญชีอันเนื่องมาจากสถานการณ์นี้
  8. ผู้ใช้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมาก การดีลกับตนเอง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือเป็นอันตราย
  9. MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข และแก้ไขหรือยกเลิกกิจกรรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า