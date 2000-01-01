ทำตามบทช่วยสอนและทำการซื้อ P2P ครั้งแรกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 3 USDT
สะสมการซื้อ P2P ขั้นต่ำ 100 USDT ภายใน 7 วันนับจากการซื้อครั้งแรกของคุณ เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 8 USDT
ทำการเทรดสปอตด้วยจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 1 USDT
ทำการเทรดฟิวเจอร์สให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส 3 USDT
เชิญเพื่อน ๆ มาลงทะเบียนบน MEXC หากเพื่อนของคุณสะสมการซื้อ P2P ครบ 100 USDT ภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสฟิวเจอร์สคนละ 5 USDT
ผู้ใช้ใหม่มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งจากพูลรางวัล 10,000 USDT เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด