กิจกรรมวันอีสเตอร์ เทศกาลฝากเงิน
แข่งขันเพื่อรับส่วนแบ่ง
6,666 USDT
ผู้ใช้ Top 100 ที่ฝากเงินผ่านบัตร โอนผ่านธนาคาร หรือฝากเงิน Fiat จะได้รับส่วนแบ่งจากรางวัลรวม
รางวัลของฉัน
--
อันดับของฉัน
--
จำนวนที่ฝาก (USDT)
--
จำนวนที่ฝากของผู้ได้รับเชิญ (USDT)
--
ตรวจสอบรางวัล
ชาลเลนจ์ผู้ใช้ใหม่
ผู้ใช้ Top 100 ตามยอดฝากสะสมจะแบ่ง
6,666 USDT
ฝากเลย
เชิญเพื่อนมาช่วย
(10% ของยอดเงินฝากของผู้ได้รับเชิญจะถูกนับรวมเป็นคะแนนลีดเดอร์บอร์ดของคุณ)
ประวัติการอ้างอิง
มีรางวัลพิเศษ
รับ 0 USDT ต่อผู้ได้รับเชิญแต่ละคน สูงสุดถึง 0 USDT
แชร์
ลีดเดอร์บอร์ดยอดฝากสะสม
อันดับ
UID
จำนวนที่ฝาก (USDT)
จำนวนที่ฝากของผู้ได้รับเชิญ (USDT)
รางวัล
ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
กฎของอีเวนต์
1.
เราจะติดต่อผู้ชนะทางอีเมลเพื่อรับข้อมูลการจัดส่ง
2.
คุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบหลังจากอีเวนต์สิ้นสุดลง ผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านตำแหน่งที่ตั้งจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
3.
เฉพาะการฝากเงินที่ทำผ่านบัตรธนาคาร/บัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร หรือฟังก์ชันการฝากเงินทั่วไปเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนต์นี้
4.
ผู้ใช้ใหม่คือผู้ที่ลงทะเบียน MEXC เป็นครั้งแรกหลังจากที่อีเวนต์เริ่มต้น
5.
จำนวนเงินฝากของผู้ได้รับเชิญที่ถูกต้องซึ่งทำโดยใช้บัตรธนาคาร/บัตรเครดิต โอนผ่านธนาคาร หรือฟังก์ชันการฝากเงินทั่วไป จะถูกแปลงเป็นมูลค่า USDT ที่สอดคล้องกัน ณ เวลาที่ฝาก และนับรวมเป็นคะแนนลีดเดอร์บอร์ดของคุณ
6.
MEXC จะตรวจสอบผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างเคร่งครัด การใช้เทคนิคใด ๆ เช่น สคริปต์ บอท การดำเนินการซ้ำ ๆ หรือการทำงานอัตโนมัติในการลงทะเบียนบัญชีหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที กฎนี้ใช้บังคับแม้ว่าจะมีการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเฉพาะในขั้นตอนของการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SEO ที่ทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะด้วยคีย์เวิร์ด เช่น "ซื้อ MEXC" "เข้าสู่ระบบ MEXC" "MEXC Official" หรือ "MEXC OTC" ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากอีเวนต์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
7.
กฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของกิจกรรม และดำเนินการที่จำเป็น รวมถึงต่อผู้ใช้และสินทรัพย์ของผู้ใช้ ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือการใช้งานแพลตฟอร์มในทางที่ผิด
8.
ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมากหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง
9.
MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขหรือกิจกรรมอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดตามข้อมูลโดยตรวจสอบการอัปเดตข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมเป็นประจำ
10.
ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงผู้ใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า