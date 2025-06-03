กฎของอีเวนต์
- 1.กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านขั้นตอนยืนยัน KYC เรียบร้อยแล้วเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันของคุณได้ที่นี่
- 2.คุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบหลังจากอีเวนต์สิ้นสุดลง ผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านตำแหน่งที่ตั้งจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
- 3.เฉพาะการฝากเงินที่ใช้บัตรธนาคารหรือบัตรเครดิตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
- 4.MEXC จะตรวจสอบผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างเคร่งครัด การใช้เทคนิคใด ๆ เช่น สคริปต์ บอท การดำเนินการซ้ำ ๆ หรือการทำงานอัตโนมัติในการลงทะเบียนบัญชีหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที กฎนี้ใช้บังคับแม้ว่าจะมีการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเฉพาะในขั้นตอนของการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SEO ที่ทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะด้วยคีย์เวิร์ด เช่น "ซื้อ MEXC" "เข้าสู่ระบบ MEXC" "MEXC Official" หรือ "MEXC OTC" ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากอีเวนต์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
- 5.กฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของกิจกรรม และดำเนินการที่จำเป็น รวมถึงต่อผู้ใช้และสินทรัพย์ของผู้ใช้ ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือการใช้งานแพลตฟอร์มในทางที่ผิด
- 6.รางวัลจะถูกแจกจ่ายภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นสุดรอบกิจกรรมแต่ละรอบ และจัดสรรตามอันดับสุดท้าย
- 7.ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมากหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง
- 8.MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขหรือกิจกรรมอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดตามข้อมูลโดยตรวจสอบการอัปเดตข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมเป็นประจำ
- 9.ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงผู้ใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า