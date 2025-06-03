กฎของอีเวนต์
- 1.กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านขั้นตอนยืนยัน KYC เรียบร้อยแล้วเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันของคุณได้ที่นี่
- 2.กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะผู้ใช้ที่ซื้อคริปโตโดยใช้ JPY ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือโอนผ่านธนาคารเท่านั้น
- 3.ผู้ใช้ใหม่คือผู้ที่ไม่เคยฝากเงินกับ MEXC ซื้อคริปโตครั้งแรกของคุณอย่างน้อย 100 USDT เพื่อรับ 10 USDT รางวัลมีจำนวนจำกัดเพียง 400 ผู้ใช้เท่านั้น โดยยึดหลักใครมาก่อนได้ก่อน
- 4.ในแต่ละสัปดาห์ ผู้ใช้จะถูกจัดอันดับตามยอดซื้อคริปโตทั้งหมดเป็น JPY ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือโอนผ่านธนาคาร โดยจำนวนเงินจะแปลงเป็น USDT ที่เทียบเท่า ผู้ใช้ 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเงินคืนดังต่อไปนี้: อันดับที่ 1 จะได้รับ 300 USDT อันดับที่ 2–3 จะได้รับ 150 USDT ต่อคน และอันดับที่ 4–10 จะได้รับ 50 USDT ต่อคน ในกรณีที่ยอดการซื้อเท่ากัน การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรม โดยผู้ใช้ที่มีธุรกรรมมากกว่าจะได้รับอันดับสูงกว่า
- 5.คุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบหลังจากอีเวนต์สิ้นสุดลง ผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านตำแหน่งที่ตั้งจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
- 6.MEXC จะตรวจสอบผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างเคร่งครัด การใช้เทคนิคใด ๆ เช่น สคริปต์ บอท การดำเนินการซ้ำ ๆ หรือการทำงานอัตโนมัติในการลงทะเบียนบัญชีหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที กฎนี้ใช้บังคับแม้ว่าจะมีการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเฉพาะในขั้นตอนของการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SEO ที่ทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะด้วยคีย์เวิร์ด เช่น "ซื้อ MEXC" "เข้าสู่ระบบ MEXC" "MEXC Official" หรือ "MEXC OTC" ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากอีเวนต์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
- 7.กฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 0 MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเงื่อนไขของกิจกรรม และดำเนินการที่จำเป็น รวมถึงต่อผู้ใช้และสินทรัพย์ของผู้ใช้ ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือการใช้งานแพลตฟอร์มในทางที่ผิด
- 8.รางวัลจะถูกแจกจ่ายภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นสุดรอบกิจกรรมแต่ละรอบ และจัดสรรตามอันดับสุดท้าย
- 9.ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการของ MEXC อย่างเคร่งครัด MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมในระหว่างกิจกรรม รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีจำนวนมากหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง
- 10.MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขหรือกิจกรรมอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดตามข้อมูลโดยตรวจสอบการอัปเดตข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมเป็นประจำ
- 11.ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงผู้ใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MEXC ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า