Avräkningen har slutförts. Om du har deltagit framgångsrikt i detta evenemang, gå till din sida för belöningshistorik för att kontrollera detaljerna om dina belöningar och besök ditt spotkonto för att se om du har mottagit airdrop-tokens!
MX-nivåmekanism
|Evenemangsnivå
|Villkor för nivåuppgradering
|Åtagandekoeficient
|V1
|5 ≤ MX innehav ≤ 100,000
|1
|V2
|Bjud in 1 giltig värvning
|1.5
|V3
|Bjud in 2 giltiga värvningar
|1.55
|V4
|Bjud in 3 giltiga värvningar
|1.6
|V5
|Bjud in 4 giltiga värvningar
|1.65
|V6
|Bjud in 5 giltiga värvningar
|1.7
|V7
|Bjud in 6 giltiga värvningar
|1.75
Regelbeskrivning
Ju fler MX tokens du åtar dig i evenemanget och ju fler giltiga värvningar du framgångsrikt bjuder in, desto högre blir din åtagandekoefficient och desto större blir din andel av belöningarna.
Exempel: Anta att det finns två deltagare, A och B, i evenemanget.
A åtar sig 2,999 MX utan giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.
B åtar sig 3,000 MX och har 2 giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.55.
A:s belöningsberäkning:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B:s belöningsberäkning:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Totalt antal tokens
1,000,000,000 TBA
Token-typ
BASE
Totalt antal Airdrops
26,315,790 TBA
Antal röster
5 MX - 100,000 MX
2. Priset på det projekt som du har röstat på kan komma att fluktuera avsevärt på grund av marknadsförhållanden eller andra liknande anledningar.
3. Du kanske inte kan återkalla hela eller delar av ditt deltagande i projektet på grund av den underliggande tekniken i projektet eller av anledningar som är relaterade till MEXC-plattformen.
4. Om en enskild användare kumulativt investerar mer än 100.000 MX över flera konton kan de associerade kontona utlösa plattformens riskkontrollmekanismer. Fortsätt med försiktighet.