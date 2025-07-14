Regelbeskrivning

Ju fler MX tokens du åtar dig i evenemanget och ju fler giltiga värvningar du framgångsrikt bjuder in, desto högre blir din åtagandekoefficient och desto större blir din andel av belöningarna.

Exempel: Anta att det finns två deltagare, A och B, i evenemanget.

A åtar sig 2,999 MX utan giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.

B åtar sig 3,000 MX och har 2 giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.55.

A:s belöningsberäkning:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B:s belöningsberäkning:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)