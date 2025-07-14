True Base Army (TBA)
Avslutade
Initial notering
Åtagandefasen avslutades
00
D
:
00
H
:
00
M
:
00
S
Total prispott
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Totalt åtagande
-- MX
Total giltig åtagandemängd
-- MX
Åtagandefasen avslutades
00
D
00
H
00
M
00
S

  • MX-åtagandet startar

    2025-07-14 13:00

  • MX-åtagandet slutar

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop-tokens
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Noteringstid
    2025-07-15 15:00
1. MX-åtagandekriterier
1. MX-åtagandekriterier

Detaljer för ögonblicksbild

Tills 2025-10-09 09:05
Min totala redan giltiga kvantitet
0 MX
Min uppskattade åtagandekoefficient--
2. MX-åtagandeuppgifter
2. MX-åtagandeuppgifter
  • Mina faktiska belöningar
    Mina faktiska belöningar
    -- TBA
  • Mina estimated rewards
    Mina estimated rewards
    -- TBA
  • Min åtagandemängd
    Min åtagandemängd
    -- MX
  • Mitt giltiga åtagande
    Mitt giltiga åtagande
    -- MX

Evenemanget har avslutats

Avräkningen har slutförts. Om du har deltagit framgångsrikt i detta evenemang, gå till din sida för belöningshistorik för att kontrollera detaljerna om dina belöningar och besök ditt spotkonto för att se om du har mottagit airdrop-tokens!

Projektet kan för närvarande inte noteras som planerat i evenemangsspecifikationerna på grund av problem relaterade till projektparten. Följ MEXC:s meddelanden för de senaste uppdateringarna om projektets framsteg.

MX-nivåmekanism

EvenemangsnivåVillkor för nivåuppgraderingÅtagandekoeficient
V15MX innehav100,0001
V2Bjud in 1 giltig värvning1.5
V3Bjud in 2 giltiga värvningar1.55
V4Bjud in 3 giltiga värvningar1.6
V5Bjud in 4 giltiga värvningar1.65
V6Bjud in 5 giltiga värvningar1.7
V7Bjud in 6 giltiga värvningar1.75

Regelbeskrivning

Ju fler MX tokens du åtar dig i evenemanget och ju fler giltiga värvningar du framgångsrikt bjuder in, desto högre blir din åtagandekoefficient och desto större blir din andel av belöningarna.

Exempel: Anta att det finns två deltagare, A och B, i evenemanget.

A åtar sig 2,999 MX utan giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.

B åtar sig 3,000 MX och har 2 giltiga värvningar, så åtagandekoefficienten är 1.55.

A:s belöningsberäkning:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B:s belöningsberäkning:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Projektinfo
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projektdetaljer

Totalt antal tokens

1,000,000,000 TBA

Token-typ

BASE

Totalt antal Airdrops

26,315,790 TBA

Kontraktsadress

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Antal röster

5 MX - 100,000 MX

Evenemangsregler
1. När användare uppfyller kriterierna för evenemangsdeltagande kan de åta MX för att vinna gratis airdrops.
2. Användare måste slutföra minst en terminsaffär (inga begränsningar gällande handelspar eller belopp) innan de deltar i Kickstarter-evenemanget.
3. Systemet kommer att ta en ögonblicksbild av antalet giltiga värvningar (giltig i 30 dagar) och uppdatera nivån dagen efter. Användare kan kontrollera sin kontonivåkoefficient på evenemangssidan.
Mekanism för åtagande
Användare kan åta sig baserat på sin maximala tillgängliga för åtagande. Framgångsrika åtaganden kommer endast att användas för beräkning av belöning och inga MX kommer att frysas.
Airdrop-belöningar
Airdrop-belöning = Användarens nuvarande giltiga åtagandemängd / Alla användares giltiga åtagandemängd * Total prispott. Belöningarna kommer att skickas till användarens spot-konto efter att evenemanget är slut.
Riskpåminnelse
1. Det kan finnas brister i vissa projekt när det gäller teknik, drift och andra aspekter. Delta med försiktighet efter att ha förstått projektet fullt ut.
2. Priset på det projekt som du har röstat på kan komma att fluktuera avsevärt på grund av marknadsförhållanden eller andra liknande anledningar.
3. Du kanske inte kan återkalla hela eller delar av ditt deltagande i projektet på grund av den underliggande tekniken i projektet eller av anledningar som är relaterade till MEXC-plattformen.
4. Om en enskild användare kumulativt investerar mer än 100.000 MX över flera konton kan de associerade kontona utlösa plattformens riskkontrollmekanismer. Fortsätt med försiktighet.