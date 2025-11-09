BörsDEX+
Livepriset för Zoo World idag är 0.00000596 USD.ZOO börsvärdet är 5,955.64 USD. Följ prisuppdateringar för ZOO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Zoo World Pris (ZOO)

Zoo World Pris idag

Livepriset för Zoo World (ZOO) idag är $ 0.00000596, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZOO till USD är$ 0.00000596 per ZOO.

Zoo World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,955.64, med ett cirkulerande utbud på 999.99M ZOO. Under de senaste 24 timmarna handlades ZOO mellan $ 0.00000587 (lägsta) och $ 0.00000615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01409993, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000392.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZOO med +0.99% under den senaste timmen och -12.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zoo World (ZOO) Marknadsinformation

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

--
----

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,256.212575
999,994,256.212575 999,994,256.212575

Det aktuella börsvärdet för Zoo World är $ 5.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZOO är 999.99M, med ett totalt utbud på 999994256.212575. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.96K.

Zoo World Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000587
$ 0.00000587$ 0.00000587
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000615
$ 0.00000615$ 0.00000615
högsta under 24-timmar

$ 0.00000587
$ 0.00000587$ 0.00000587

$ 0.00000615
$ 0.00000615$ 0.00000615

$ 0.01409993
$ 0.01409993$ 0.01409993

$ 0.00000392
$ 0.00000392$ 0.00000392

+0.99%

-3.15%

-12.21%

-12.21%

Zoo World (ZOO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Zoo World till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Zoo World till USD $ -0.0000021812.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Zoo World till USD $ -0.0000029863.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Zoo World till USD $ -0.000003885632708397696.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.15%
30 dagar$ -0.0000021812-36.59%
60 dagar$ -0.0000029863-50.10%
90 dagar$ -0.000003885632708397696-39.46%

Prisförutsägelse för Zoo World

Zoo World (ZOO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZOO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Zoo World (ZOO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Zoo World potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Zoo World kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZOO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Zoo World Price Prediction.

Vad är Zoo World (ZOO)

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe.

Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance.

Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

Folk frågar också: Andra frågor om Zoo World

Hur mycket kommer 1 Zoo World att vara värd år 2030?
Om Zoo World skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Zoo World-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:48:37 (UTC+8)

Zoo World (ZOO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

