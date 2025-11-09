Zoo World Pris idag

Livepriset för Zoo World (ZOO) idag är $ 0.00000596, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZOO till USD är$ 0.00000596 per ZOO.

Zoo World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,955.64, med ett cirkulerande utbud på 999.99M ZOO. Under de senaste 24 timmarna handlades ZOO mellan $ 0.00000587 (lägsta) och $ 0.00000615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01409993, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000392.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZOO med +0.99% under den senaste timmen och -12.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zoo World (ZOO) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Zoo World är $ 5.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZOO är 999.99M, med ett totalt utbud på 999994256.212575. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.96K.