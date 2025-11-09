ZOO Crypto World Pris idag

Livepriset för ZOO Crypto World (ZOO) idag är --, med en förändring på 2.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZOO till USD är-- per ZOO.

ZOO Crypto World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 22,533, med ett cirkulerande utbud på 100.86M ZOO. Under de senaste 24 timmarna handlades ZOO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 25.74, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZOO med -0.44% under den senaste timmen och -6.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZOO Crypto World (ZOO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Cirkulationsutbud 100.86M 100.86M 100.86M Totalt utbud 100,863,025.1119127 100,863,025.1119127 100,863,025.1119127

Det aktuella börsvärdet för ZOO Crypto World är $ 22.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZOO är 100.86M, med ett totalt utbud på 100863025.1119127. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.53K.