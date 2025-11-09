ZODIA Pris idag

Livepriset för ZODIA (ZODIA) idag är $ 0.00000975, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZODIA till USD är$ 0.00000975 per ZODIA.

ZODIA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,749.98, med ett cirkulerande utbud på 1.00B ZODIA. Under de senaste 24 timmarna handlades ZODIA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00132653, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000941.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZODIA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZODIA (ZODIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

