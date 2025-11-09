Zivoe Vault Pris idag

Livepriset för Zivoe Vault (ZVLT) idag är $ 1.042, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZVLT till USD är$ 1.042 per ZVLT.

Zivoe Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,295,311, med ett cirkulerande utbud på 6.14M ZVLT. Under de senaste 24 timmarna handlades ZVLT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.046, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.028.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZVLT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zivoe Vault (ZVLT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Cirkulationsutbud 6.14M 6.14M 6.14M Totalt utbud 6,141,671.962849642 6,141,671.962849642 6,141,671.962849642

Det aktuella börsvärdet för Zivoe Vault är $ 6.30M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZVLT är 6.14M, med ett totalt utbud på 6141671.962849642. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.40M.