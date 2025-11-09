Zirodelta Pris idag

Livepriset för Zirodelta (ZDLT) idag är $ 0.00188152, med en förändring på 6.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZDLT till USD är$ 0.00188152 per ZDLT.

Zirodelta rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,881,345, med ett cirkulerande utbud på 999.91M ZDLT. Under de senaste 24 timmarna handlades ZDLT mellan $ 0.00175237 (lägsta) och $ 0.0020941 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00822159, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZDLT med -0.01% under den senaste timmen och -26.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zirodelta (ZDLT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Cirkulationsutbud 999.91M 999.91M 999.91M Totalt utbud 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939

Det aktuella börsvärdet för Zirodelta är $ 1.88M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZDLT är 999.91M, med ett totalt utbud på 999912657.1277939. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.88M.