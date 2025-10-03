Utforska Zipmex(ZMT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZMT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Zipmex(ZMT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZMT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Zipmex (ZMT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zipmex(ZMT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 977.32K $ 977.32K $ 977.32K Totalt utbud: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Cirkulerande utbud $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Högsta någonsin: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.01103405 $ 0.01103405 $ 0.01103405 Läs mer om priset på Zipmex(ZMT) Zipmex (ZMT) Information ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Officiell webbplats: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Zipmex (ZMT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Zipmex (ZMT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZMT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZMT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZMT:s tokenomics, utforska ZMT-tokens pris i realtid!