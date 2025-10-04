Utforska ZilPepe(ZILPEPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZILPEPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ZilPepe(ZILPEPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZILPEPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ZILPEPE ZILPEPE prisinformation ZILPEPE officiell webbplats ZILPEPE tokenomics ZILPEPE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / ZilPepe (ZILPEPE) / Tokenomik / ZilPepe (ZILPEPE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ZilPepe(ZILPEPE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD zilpepe tokenomics Information om zilpepe ZilPepe (ZILPEPE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZilPepe(ZILPEPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 90.49K $ 90.49K $ 90.49K Totalt utbud: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerande utbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (värdering efter full utspädning): $ 90.49K $ 90.49K $ 90.49K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på ZilPepe(ZILPEPE) Köp ZILPEPE nu! ZilPepe (ZILPEPE) Information The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell! The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell! Officiell webbplats: https://zilpepe.com ZilPepe (ZILPEPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ZilPepe (ZILPEPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZILPEPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZILPEPE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZILPEPE:s tokenomics, utforska ZILPEPE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZILPEPE Vill du veta vart ZILPEPE kan vara på väg? På ZILPEPE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ZILPEPE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn