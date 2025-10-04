Utforska Zillion Aakar XO(ZILLIONXO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZILLIONXO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Zillion Aakar XO(ZILLIONXO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZILLIONXO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Zillion Aakar XO(ZILLIONXO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 34.31K $ 34.31K $ 34.31K Totalt utbud: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerande utbud $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 44.09K $ 44.09K $ 44.09K Högsta någonsin: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Lägsta någonsin: $ 0.00127633 $ 0.00127633 $ 0.00127633 Aktuellt pris: $ 0.00209936 $ 0.00209936 $ 0.00209936 Läs mer om priset på Zillion Aakar XO(ZILLIONXO) Köp ZILLIONXO nu! Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Information ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. Officiell webbplats: https://www.zillionxo.io/ Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZILLIONXO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZILLIONXO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.