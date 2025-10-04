Utforska zerescan(ZERESCAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZERESCAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska zerescan(ZERESCAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZERESCAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

zerescan (ZERESCAN) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 8.21K
Totalt utbud: $ 998.21M
Cirkulerande utbud $ 998.21M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.21K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

zerescan (ZERESCAN) Information

I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community.

Officiell webbplats: https://x.com/0xzerescan

zerescan (ZERESCAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i zerescan (ZERESCAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ZERESCAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ZERESCAN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.