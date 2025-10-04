zerescan (ZERESCAN) Tokenomics
I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community.
zerescan (ZERESCAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i zerescan (ZERESCAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ZERESCAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ZERESCAN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ZERESCAN:s tokenomics, utforska ZERESCAN-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ZERESCAN
Vill du veta vart ZERESCAN kan vara på väg? På ZERESCAN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
