BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för ZERA idag är 0.02715599 USD.ZERA börsvärdet är 27,174,426 USD. Följ prisuppdateringar för ZERA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ZERA idag är 0.02715599 USD.ZERA börsvärdet är 27,174,426 USD. Följ prisuppdateringar för ZERA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ZERA

ZERA prisinformation

Vad är ZERA

ZERA officiell webbplats

ZERA tokenomics

ZERA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ZERA Logotyp

ZERA Pris (ZERA)

Onoterad

1 ZERA-till-USD pris i realtid:

$0.02715039
$0.02715039$0.02715039
+3.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ZERA (ZERA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:07:32 (UTC+8)

ZERA Pris idag

Livepriset för ZERA (ZERA) idag är $ 0.02715599, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZERA till USD är$ 0.02715599 per ZERA.

ZERA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,174,426, med ett cirkulerande utbud på 999.37M ZERA. Under de senaste 24 timmarna handlades ZERA mellan $ 0.02451398 (lägsta) och $ 0.03387994 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04713878, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01352042.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZERA med -2.45% under den senaste timmen och +41.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZERA (ZERA) Marknadsinformation

$ 27.17M
$ 27.17M$ 27.17M

--
----

$ 27.17M
$ 27.17M$ 27.17M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,642.7113526
999,374,642.7113526 999,374,642.7113526

Det aktuella börsvärdet för ZERA är $ 27.17M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZERA är 999.37M, med ett totalt utbud på 999374642.7113526. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.17M.

ZERA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02451398
$ 0.02451398$ 0.02451398
lägsta under 24-timmar
$ 0.03387994
$ 0.03387994$ 0.03387994
högsta under 24-timmar

$ 0.02451398
$ 0.02451398$ 0.02451398

$ 0.03387994
$ 0.03387994$ 0.03387994

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01352042
$ 0.01352042$ 0.01352042

-2.45%

-0.98%

+41.08%

+41.08%

ZERA (ZERA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ZERA till USD $ -0.00027044676505375.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ZERA till USD $ -0.0031816745.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ZERA till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ZERA till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00027044676505375-0.98%
30 dagar$ -0.0031816745-11.71%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ZERA

ZERA (ZERA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZERA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ZERA (ZERA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ZERA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ZERA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZERA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ZERA Price Prediction.

Vad är ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ZERA (ZERA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ZERA

Hur mycket kommer 1 ZERA att vara värd år 2030?
Om ZERA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ZERA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:07:32 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ZERA

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2978
$0.2978$0.2978

+48.90%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0570
$0.0570$0.0570

+14.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0034000
$0.0034000$0.0034000

+385.71%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004494
$0.00004494$0.00004494

+128.12%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015537
$0.0000015537$0.0000015537

+112.16%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04747
$0.04747$0.04747

+102.77%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.