Livepriset för ZERA (ZERA) idag är $ 0.02715599, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZERA till USD är$ 0.02715599 per ZERA.

ZERA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,174,426, med ett cirkulerande utbud på 999.37M ZERA. Under de senaste 24 timmarna handlades ZERA mellan $ 0.02451398 (lägsta) och $ 0.03387994 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04713878, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01352042.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZERA med -2.45% under den senaste timmen och +41.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZERA (ZERA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.17M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.17M Cirkulationsutbud 999.37M Totalt utbud 999,374,642.7113526

