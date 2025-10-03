Utforska Zenrock BTC(ZENBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZENBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Zenrock BTC(ZENBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZENBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Totalt utbud: $ 69.35 $ 69.35 $ 69.35 Cirkulerande utbud $ 69.35 $ 69.35 $ 69.35 FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Högsta någonsin: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Lägsta någonsin: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Aktuellt pris: $ 120,580 $ 120,580 $ 120,580 Läs mer om priset på Zenrock BTC(ZENBTC) Köp ZENBTC nu! Zenrock BTC (ZENBTC) Information zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Officiell webbplats: https://www.zenbtc.io Whitepaper: https://www.zenrockfoundation.io/documents Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Zenrock BTC (ZENBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZENBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZENBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZENBTC:s tokenomics, utforska ZENBTC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZENBTC Vill du veta vart ZENBTC kan vara på väg? På ZENBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ZENBTC-tokens prisförutsägelse nu! 