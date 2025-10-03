Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Zenrock BTC(ZENBTC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:24:34 (UTC+8)
Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zenrock BTC(ZENBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.36M
Totalt utbud:
$ 69.35
Cirkulerande utbud
$ 69.35
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.36M
Högsta någonsin:
$ 125,009
Lägsta någonsin:
$ 96,859
Aktuellt pris:
$ 120,580
Zenrock BTC (ZENBTC) Information

zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Zenrock BTC (ZENBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ZENBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ZENBTC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ZENBTC:s tokenomics, utforska ZENBTC-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ZENBTC

Vill du veta vart ZENBTC kan vara på väg? På ZENBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

