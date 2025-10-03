Utforska ZENKOKU(CDB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CDB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ZENKOKU(CDB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CDB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 171.97K $ 171.97K $ 171.97K Totalt utbud: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M Cirkulerande utbud $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 171.97K $ 171.97K $ 171.97K Högsta någonsin: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00017759 $ 0.00017759 $ 0.00017759 Läs mer om priset på ZENKOKU(CDB) Köp CDB nu! ZENKOKU (CDB) Information We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Officiell webbplats: https://companydata.tsujigawa.com/ Whitepaper: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ ZENKOKU (CDB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ZENKOKU (CDB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CDB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CDB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 