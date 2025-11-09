Zencore AI Pris idag

Livepriset för Zencore AI (ZCORE) idag är $ 0.00524975, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZCORE till USD är$ 0.00524975 per ZCORE.

Zencore AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,249.75, med ett cirkulerande utbud på 1.00M ZCORE. Under de senaste 24 timmarna handlades ZCORE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.109964, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0052013.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZCORE med -- under den senaste timmen och -7.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zencore AI (ZCORE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

