ZELIX (ZELIX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZELIX(ZELIX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 116.86K Totalt utbud: $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 5.64B FDV (värdering efter full utspädning): $ 207.08K Högsta någonsin: $ 0.00178273 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 ZELIX (ZELIX) Information ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities. Officiell webbplats: https://www.zelix.io/ Whitepaper: https://zelix-io.gitbook.io/zelix/zelix/introduction ZELIX (ZELIX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ZELIX (ZELIX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZELIX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZELIX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZELIX:s tokenomics, utforska ZELIX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZELIX Vill du veta vart ZELIX kan vara på väg? 