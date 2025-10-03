Utforska Zeitgeist(ZTG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZTG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Zeitgeist(ZTG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZTG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ZTG ZTG prisinformation ZTG officiell webbplats ZTG tokenomics ZTG Prisförutsägelse

Zeitgeist (ZTG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zeitgeist(ZTG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 309.33K
Totalt utbud: $ 115.46M
Cirkulerande utbud $ 92.14M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 387.65K
Högsta någonsin: $ 0.325145
Lägsta någonsin: $ 0.00322863
Aktuellt pris: $ 0.00335734

Zeitgeist (ZTG) Information

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the "futarchy form of governance" to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional "one man one vote" democratic consensus.

Officiell webbplats: https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Zeitgeist (ZTG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ZTG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ZTG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.