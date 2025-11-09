Zedxion USDZ Pris idag

Livepriset för Zedxion USDZ (USDZ) idag är $ 0.868366, med en förändring på 11.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDZ till USD är$ 0.868366 per USDZ.

Zedxion USDZ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,589,519, med ett cirkulerande utbud på 8.74M USDZ. Under de senaste 24 timmarna handlades USDZ mellan $ 0.863594 (lägsta) och $ 0.986092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.75, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.863594.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDZ med -2.38% under den senaste timmen och -13.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Zedxion USDZ (USDZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 75.57B$ 75.57B $ 75.57B Cirkulationsutbud 8.74M 8.74M 8.74M Totalt utbud 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

