Zebi (ZCO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zebi(ZCO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Totalt utbud: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerande utbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 28.14K $ 28.14K $ 28.14K Högsta någonsin: $ 0.225077 $ 0.225077 $ 0.225077 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Zebi (ZCO) Information Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending. Officiell webbplats: https://www.zebi.io/ Whitepaper: https://www.zebi.io/assets/wp.pdf Zebi (ZCO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Zebi (ZCO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZCO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZCO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 