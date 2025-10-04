Utforska ZAPCAT(ZAPCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZAPCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ZAPCAT(ZAPCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZAPCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZAPCAT(ZAPCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 187.98K
Totalt utbud: $ 999.66M
Cirkulerande utbud $ 999.66M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 187.98K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00018804

ZAPCAT (ZAPCAT) Information

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

Officiell webbplats: https://zapcatsol.com/

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ZAPCAT (ZAPCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ZAPCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ZAPCAT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.