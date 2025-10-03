Utforska ZambesiGold(ZGD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZGD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ZambesiGold(ZGD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZGD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ZambesiGold (ZGD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ZambesiGold(ZGD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. ZambesiGold (ZGD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZambesiGold(ZGD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Totalt utbud: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Cirkulerande utbud $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Högsta någonsin: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Lägsta någonsin: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Aktuellt pris: $ 0.099048 $ 0.099048 $ 0.099048 ZambesiGold (ZGD) Information Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. Officiell webbplats: https://www.zambesigold.co.za/ Officiell webbplats: https://www.zambesigold.co.za/ ZambesiGold (ZGD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ZambesiGold (ZGD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZGD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZGD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZGD:s tokenomics, utforska ZGD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZGD Vill du veta vart ZGD kan vara på väg? På ZGD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ZGD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 