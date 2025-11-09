YUUKI Pris idag

Livepriset för YUUKI (YUUKI) idag är $ 0.00183166, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YUUKI till USD är$ 0.00183166 per YUUKI.

YUUKI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,465, med ett cirkulerande utbud på 21.00M YUUKI. Under de senaste 24 timmarna handlades YUUKI mellan $ 0.00181959 (lägsta) och $ 0.00184107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03770389, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00172082.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YUUKI med -- under den senaste timmen och -12.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

YUUKI (YUUKI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K Cirkulationsutbud 21.00M 21.00M 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

