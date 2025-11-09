Yunai by Virtuals Pris idag

Livepriset för Yunai by Virtuals (YUNAI) idag är $ 0.00272276, med en förändring på 10.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YUNAI till USD är$ 0.00272276 per YUNAI.

Yunai by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,722,763, med ett cirkulerande utbud på 1.00B YUNAI. Under de senaste 24 timmarna handlades YUNAI mellan $ 0.00271074 (lägsta) och $ 0.00316204 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00559535, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00164325.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YUNAI med +0.08% under den senaste timmen och -29.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Yunai by Virtuals är $ 2.72M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YUNAI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.72M.