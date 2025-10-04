Utforska Yumi($YUMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $YUMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Yumi($YUMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $YUMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Yumi ($YUMI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Yumi($YUMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 34.01K

Totalt utbud: $ 833.40M

Cirkulerande utbud $ 833.40M

FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.01K

Högsta någonsin: $ 0.00728927

Lägsta någonsin: $ 0

Aktuellt pris: $ 0

Yumi ($YUMI) Information

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

Officiell webbplats: https://cuteyumi.xyz/

Yumi ($YUMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Yumi ($YUMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $YUMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många $YUMI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.