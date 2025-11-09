Yucky Pris idag

Livepriset för Yucky (YUCKY) idag är $ 0.0000255, med en förändring på 4.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YUCKY till USD är$ 0.0000255 per YUCKY.

Yucky rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,504, med ett cirkulerande utbud på 999.95M YUCKY. Under de senaste 24 timmarna handlades YUCKY mellan $ 0.00002538 (lägsta) och $ 0.00002677 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00041464, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002417.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YUCKY med -0.48% under den senaste timmen och -30.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yucky (YUCKY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

