yskaela Pris idag

Livepriset för yskaela (YSKA) idag är --, med en förändring på 2.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YSKA till USD är-- per YSKA.

yskaela rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,912.03, med ett cirkulerande utbud på 999.56M YSKA. Under de senaste 24 timmarna handlades YSKA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YSKA med -0.50% under den senaste timmen och -14.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

yskaela (YSKA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Cirkulationsutbud 999.56M 999.56M 999.56M Totalt utbud 999,555,674.316166 999,555,674.316166 999,555,674.316166

Det aktuella börsvärdet för yskaela är $ 11.91K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YSKA är 999.56M, med ett totalt utbud på 999555674.316166. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.91K.