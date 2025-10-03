YoYo (YOYO) Tokenomics
YoYo (YOYO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för YoYo(YOYO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
YoYo (YOYO) Information
YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction.
This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences.
YoYo (YOYO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i YoYo (YOYO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet YOYO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många YOYO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår YOYO:s tokenomics, utforska YOYO-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för YOYO
Vill du veta vart YOYO kan vara på väg? På YOYO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn