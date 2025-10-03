Utforska Youwho(YOU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om YOU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Youwho(YOU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om YOU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 381.14K $ 381.14K $ 381.14K Totalt utbud: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Cirkulerande utbud $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Högsta någonsin: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00078093 $ 0.00078093 $ 0.00078093 Läs mer om priset på Youwho(YOU) Köp YOU nu! Youwho (YOU) Information The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho's system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform's fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Officiell webbplats: https://why.youwho.io/ Whitepaper: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf Youwho (YOU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Youwho (YOU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet YOU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många YOU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.