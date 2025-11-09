your new savings Pris idag

Livepriset för your new savings (SAVINGS) idag är --, med en förändring på 4.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAVINGS till USD är-- per SAVINGS.

your new savings rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,123.04, med ett cirkulerande utbud på 999.65M SAVINGS. Under de senaste 24 timmarna handlades SAVINGS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAVINGS med -1.05% under den senaste timmen och -24.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

your new savings (SAVINGS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Cirkulationsutbud 999.65M 999.65M 999.65M Totalt utbud 999,645,381.305044 999,645,381.305044 999,645,381.305044

Det aktuella börsvärdet för your new savings är $ 11.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SAVINGS är 999.65M, med ett totalt utbud på 999645381.305044. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.12K.