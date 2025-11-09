YOUR AI Pris idag

Livepriset för YOUR AI (YOURAI) idag är $ 0.00036961, med en förändring på 2.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YOURAI till USD är$ 0.00036961 per YOURAI.

YOUR AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,040.26, med ett cirkulerande utbud på 46.10M YOURAI. Under de senaste 24 timmarna handlades YOURAI mellan $ 0.00035953 (lägsta) och $ 0.00039805 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.53518, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00032493.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YOURAI med -0.38% under den senaste timmen och -11.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

YOUR AI (YOURAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 369.64K$ 369.64K $ 369.64K Cirkulationsutbud 46.10M 46.10M 46.10M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för YOUR AI är $ 17.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YOURAI är 46.10M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 369.64K.