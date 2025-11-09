Yeti the Abominable Pris idag

Livepriset för Yeti the Abominable (YETI) idag är $ 0.0000988, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YETI till USD är$ 0.0000988 per YETI.

Yeti the Abominable rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,879.61, med ett cirkulerande utbud på 100.00M YETI. Under de senaste 24 timmarna handlades YETI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.249496, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003584.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YETI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yeti the Abominable (YETI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

