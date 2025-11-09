BörsDEX+
Livepriset för YellowFangUSD1 idag är 0 USD.YFUSD1 börsvärdet är 5,495.67 USD. Följ prisuppdateringar för YFUSD1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om YFUSD1

YFUSD1 prisinformation

Vad är YFUSD1

YFUSD1 officiell webbplats

YFUSD1 tokenomics

YFUSD1 Prisförutsägelse

YellowFangUSD1 Logotyp

YellowFangUSD1 Pris (YFUSD1)

Onoterad

1 YFUSD1-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:56:28 (UTC+8)

YellowFangUSD1 Pris idag

Livepriset för YellowFangUSD1 (YFUSD1) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YFUSD1 till USD är-- per YFUSD1.

YellowFangUSD1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,495.67, med ett cirkulerande utbud på 1.00B YFUSD1. Under de senaste 24 timmarna handlades YFUSD1 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YFUSD1 med -- under den senaste timmen och -0.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Marknadsinformation

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för YellowFangUSD1 är $ 5.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YFUSD1 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.50K.

YellowFangUSD1 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.04%

-0.04%

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på YellowFangUSD1 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på YellowFangUSD1 till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på YellowFangUSD1 till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på YellowFangUSD1 till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-94.46%
60 dagar$ 0-95.49%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för YellowFangUSD1

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YFUSD1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på YellowFangUSD1 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som YellowFangUSD1 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YFUSD1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på YellowFangUSD1 Price Prediction.

Vad är YellowFangUSD1 (YFUSD1)

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

YellowFangUSD1 (YFUSD1) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om YellowFangUSD1

Hur mycket kommer 1 YellowFangUSD1 att vara värd år 2030?
Om YellowFangUSD1 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella YellowFangUSD1-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:56:28 (UTC+8)

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om YellowFangUSD1

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.