YellowFangUSD1 Pris idag

Livepriset för YellowFangUSD1 (YFUSD1) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YFUSD1 till USD är-- per YFUSD1.

YellowFangUSD1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,495.67, med ett cirkulerande utbud på 1.00B YFUSD1. Under de senaste 24 timmarna handlades YFUSD1 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YFUSD1 med -- under den senaste timmen och -0.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för YellowFangUSD1 är $ 5.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YFUSD1 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.50K.