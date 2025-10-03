Utforska Yeet(YEET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om YEET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Yeet(YEET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om YEET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Yeet (YEET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Yeet(YEET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 639.69M $ 639.69M $ 639.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Högsta någonsin: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 Lägsta någonsin: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Aktuellt pris: $ 0.00354088 $ 0.00354088 $ 0.00354088 Läs mer om priset på Yeet(YEET) Köp YEET nu! Yeet (YEET) Information Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time. Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. Officiell webbplats: https://www.yeetit.xyz Yeet (YEET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Yeet (YEET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet YEET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många YEET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår YEET:s tokenomics, utforska YEET-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för YEET Vill du veta vart YEET kan vara på väg? På YEET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se YEET-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 