Yara AI Pris idag

Livepriset för Yara AI (YARA) idag är --, med en förändring på 4.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YARA till USD är-- per YARA.

Yara AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 215,844, med ett cirkulerande utbud på 778.56M YARA. Under de senaste 24 timmarna handlades YARA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00210461, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YARA med -0.90% under den senaste timmen och -50.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yara AI (YARA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 215.84K$ 215.84K $ 215.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 241.20K$ 241.20K $ 241.20K Cirkulationsutbud 778.56M 778.56M 778.56M Totalt utbud 870,013,850.1921912 870,013,850.1921912 870,013,850.1921912

Det aktuella börsvärdet för Yara AI är $ 215.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YARA är 778.56M, med ett totalt utbud på 870013850.1921912. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 241.20K.