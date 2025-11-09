Yapp Ai Pris idag

Livepriset för Yapp Ai (YAPP) idag är $ 0.00005026, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YAPP till USD är$ 0.00005026 per YAPP.

Yapp Ai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,875.65, med ett cirkulerande utbud på 97.00M YAPP. Under de senaste 24 timmarna handlades YAPP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00071113, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004596.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YAPP med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yapp Ai (YAPP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Cirkulationsutbud 97.00M 97.00M 97.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Yapp Ai är $ 4.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YAPP är 97.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.03K.