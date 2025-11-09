YAPE Pris idag

Livepriset för YAPE (YAPE) idag är $ 0.0060895, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YAPE till USD är$ 0.0060895 per YAPE.

YAPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 114,613, med ett cirkulerande utbud på 18.85M YAPE. Under de senaste 24 timmarna handlades YAPE mellan $ 0.00603744 (lägsta) och $ 0.00616371 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.087726, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00564596.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YAPE med +0.52% under den senaste timmen och -13.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

YAPE (YAPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 114.61K$ 114.61K $ 114.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 114.61K$ 114.61K $ 114.61K Cirkulationsutbud 18.85M 18.85M 18.85M Totalt utbud 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

