Marlknadsvärde: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Högsta någonsin: $ 0.00190606 $ 0.00190606 $ 0.00190606 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00113674 $ 0.00113674 $ 0.00113674 Läs mer om priset på Yait Siu(YAIT) Köp YAIT nu! Yait Siu (YAIT) Information Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. Officiell webbplats: https://x.com/YaitSiu Yait Siu (YAIT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Yait Siu (YAIT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet YAIT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många YAIT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 