Utforska Xybertic(XYB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XYB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Xybertic(XYB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XYB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om XYB XYB prisinformation XYB whitepaper XYB officiell webbplats XYB tokenomics XYB Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Xybertic (XYB) / Tokenomik / Xybertic (XYB) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Xybertic(XYB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD xybertic tokenomics Information om xybertic Xybertic (XYB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Xybertic(XYB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.52K $ 13.52K $ 13.52K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.52K $ 13.52K $ 13.52K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Xybertic(XYB) Köp XYB nu! Xybertic (XYB) Information Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers. Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers. Officiell webbplats: https://xybertic.xyz/ Whitepaper: https://xybertic-documentation.gitbook.io/xyb Xybertic (XYB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Xybertic (XYB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XYB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XYB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår XYB:s tokenomics, utforska XYB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för XYB Vill du veta vart XYB kan vara på väg? På XYB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se XYB-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn