XVGSON Pris idag

Livepriset för XVGSON (XVGSON) idag är $ 0.00000219, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XVGSON till USD är$ 0.00000219 per XVGSON.

XVGSON rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 21,879, med ett cirkulerande utbud på 10.00B XVGSON. Under de senaste 24 timmarna handlades XVGSON mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000479, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000218.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XVGSON med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XVGSON (XVGSON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

