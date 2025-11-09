XVGOPT Pris idag

Livepriset för XVGOPT (XVGOPT) idag är $ 0.00000316, med en förändring på 3.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XVGOPT till USD är$ 0.00000316 per XVGOPT.

XVGOPT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,647, med ett cirkulerande utbud på 10.00B XVGOPT. Under de senaste 24 timmarna handlades XVGOPT mellan $ 0.00000311 (lägsta) och $ 0.0000033 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000799, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000235.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XVGOPT med -- under den senaste timmen och +8.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XVGOPT (XVGOPT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för XVGOPT är $ 31.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XVGOPT är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.65K.