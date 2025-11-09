XVGARB Pris idag

Livepriset för XVGARB (XVGARB) idag är $ 0.00000303, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XVGARB till USD är$ 0.00000303 per XVGARB.

XVGARB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,604.91, med ett cirkulerande utbud på 3.50B XVGARB. Under de senaste 24 timmarna handlades XVGARB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00001048, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000264.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XVGARB med -- under den senaste timmen och -13.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XVGARB (XVGARB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Cirkulationsutbud 3.50B 3.50B 3.50B Totalt utbud 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

