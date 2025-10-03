XSwap Protocol (XSP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om XSwap Protocol(XSP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

XSwap Protocol (XSP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XSwap Protocol(XSP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Totalt utbud: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Cirkulerande utbud $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Högsta någonsin: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00054001 $ 0.00054001 $ 0.00054001 Läs mer om priset på XSwap Protocol(XSP) Köp XSP nu!

XSwap Protocol (XSP) Information XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum's ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin's technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Officiell webbplats: https://xspswap.finance

XSwap Protocol (XSP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i XSwap Protocol (XSP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XSP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XSP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår XSP:s tokenomics, utforska XSP-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för XSP Vill du veta vart XSP kan vara på väg? På XSP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se XSP-tokens prisförutsägelse nu!

