xSUI Pris idag

Livepriset för xSUI (XSUI) idag är $ 2.12, med en förändring på 3.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XSUI till USD är$ 2.12 per XSUI.

xSUI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,066,097, med ett cirkulerande utbud på 1.45M XSUI. Under de senaste 24 timmarna handlades XSUI mellan $ 2.08 (lägsta) och $ 2.21 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.17, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.39.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XSUI med +0.58% under den senaste timmen och -11.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

xSUI (XSUI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Cirkulationsutbud 1.45M 1.45M 1.45M Totalt utbud 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Det aktuella börsvärdet för xSUI är $ 3.07M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XSUI är 1.45M, med ett totalt utbud på 1450000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.07M.