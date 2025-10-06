XSilo (XSILO) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.023988 $ 0.023988 $ 0.023988 lägsta under 24-timmar $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.023988$ 0.023988 $ 0.023988 högsta under 24-timmar $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 All Time High $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Lägsta pris $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Prisförändring (1H) -0.02% Prisändring (1D) +4.48% Prisändring (7D) +1.34% Prisändring (7D) +1.34%

XSilo (XSILO) priset i realtid är $0.02523257. Under de senaste 24 timmarna har XSILO handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.023988 och en högsta nivå på $ 0.02702967, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. XSILOs högsta pris genom tiderna är $ 0.067242, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.02228417.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har XSILO förändrats med -0.02% under den senaste timmen, +4.48% under 24 timmar och +1.34% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

XSilo (XSILO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Cirkulationsutbud 204.73M 204.73M 204.73M Totalt utbud 204,734,537.181034 204,734,537.181034 204,734,537.181034

Det aktuella börsvärdet för XSilo är $ 5.17M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XSILO är 204.73M, med ett totalt utbud på 204734537.181034. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.17M.