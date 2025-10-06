Livepriset för XSilo idag är 0.02523257 USD. Följ kursuppdateringar för XSILO-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska XSILO prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för XSilo idag är 0.02523257 USD. Följ kursuppdateringar för XSILO-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska XSILO prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om XSILO

XSILO prisinformation

XSILO officiell webbplats

XSILO tokenomics

XSILO Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

XSilo Logotyp

XSilo Pris (XSILO)

Onoterad

1 XSILO-till-USD pris i realtid:

$0.02523257
$0.02523257$0.02523257
+4.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
XSilo (XSILO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:40:04 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.023988
$ 0.023988$ 0.023988
lägsta under 24-timmar
$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967
högsta under 24-timmar

$ 0.023988
$ 0.023988$ 0.023988

$ 0.02702967
$ 0.02702967$ 0.02702967

$ 0.067242
$ 0.067242$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

-0.02%

+4.48%

+1.34%

+1.34%

XSilo (XSILO) priset i realtid är $0.02523257. Under de senaste 24 timmarna har XSILO handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.023988 och en högsta nivå på $ 0.02702967, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. XSILOs högsta pris genom tiderna är $ 0.067242, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.02228417.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har XSILO förändrats med -0.02% under den senaste timmen, +4.48% under 24 timmar och +1.34% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

XSilo (XSILO) Marknadsinformation

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

--
----

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

204.73M
204.73M 204.73M

204,734,537.181034
204,734,537.181034 204,734,537.181034

Det aktuella börsvärdet för XSilo är $ 5.17M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XSILO är 204.73M, med ett totalt utbud på 204734537.181034. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.17M.

XSilo (XSILO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på XSilo till USD $ +0.00108237.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på XSilo till USD $ -0.0154754127.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på XSilo till USD $ -0.0037619718.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på XSilo till USD $ -0.01503249036013429.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00108237+4.48%
30 dagar$ -0.0154754127-61.33%
60 dagar$ -0.0037619718-14.90%
90 dagar$ -0.01503249036013429-37.33%

Vad är XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

XSilo (XSILO) resurs

Officiell webbplats

XSilo Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer XSilo (XSILO) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina XSilo (XSILO) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för XSilo.

Kontrollera XSilo prisprognosen nu!

XSILO till lokala valutor

XSilo (XSILO) Tokenomics

Förståelsen för XSilo(XSILO):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om XSILO-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om XSilo (XSILO)

Hur mycket är XSilo (XSILO) värd idag?
Livepriset för XSILO i USD är 0.02523257 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella XSILO-till-USD-priset?
Det aktuella priset för XSILO till USD är $ 0.02523257. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för XSilo?
Börsvärdet för XSILO är $ 5.17M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av XSILO?
Det cirkulerande utbudet av XSILO är 204.73M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för XSILO?
XSILO uppnådde ett ATH-pris på 0.067242 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för XSILO
XSILO såg ett lägstapris på 0.02228417 USD.
Vad är handelsvolymen för XSILO?
Live 24-timmars handelsvolym för XSILO är -- USD.
Kommer XSILO att gå högre i år?
XSILO kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in XSILO prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:40:04 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.