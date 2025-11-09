Xrpatriot Pris idag

Livepriset för Xrpatriot (XRPATRIOT) idag är $ 0.055283, med en förändring på 3.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XRPATRIOT till USD är$ 0.055283 per XRPATRIOT.

Xrpatriot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 981,830, med ett cirkulerande utbud på 17.76M XRPATRIOT. Under de senaste 24 timmarna handlades XRPATRIOT mellan $ 0.055045 (lägsta) och $ 0.057686 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.142747, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.055045.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XRPATRIOT med +0.15% under den senaste timmen och -19.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 981.83K$ 981.83K $ 981.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 981.83K$ 981.83K $ 981.83K Cirkulationsutbud 17.76M 17.76M 17.76M Totalt utbud 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Det aktuella börsvärdet för Xrpatriot är $ 981.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XRPATRIOT är 17.76M, med ett totalt utbud på 17760000.00000001. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 981.83K.