Livepriset för Xrpatriot (XRPATRIOT) idag är $ 0.055283, med en förändring på 3.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XRPATRIOT till USD är$ 0.055283 per XRPATRIOT.
Xrpatriot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 981,830, med ett cirkulerande utbud på 17.76M XRPATRIOT. Under de senaste 24 timmarna handlades XRPATRIOT mellan $ 0.055045 (lägsta) och $ 0.057686 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.142747, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.055045.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XRPATRIOT med +0.15% under den senaste timmen och -19.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Xrpatriot (XRPATRIOT) Marknadsinformation
$ 981.83K
--
----
$ 981.83K
17.76M
17,760,000.00000001
Det aktuella börsvärdet för Xrpatriot är $ 981.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XRPATRIOT är 17.76M, med ett totalt utbud på 17760000.00000001. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 981.83K.
Xrpatriot Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.055045
lägsta under 24-timmar
$ 0.057686
högsta under 24-timmar
$ 0.055045
$ 0.057686
$ 0.142747
$ 0.055045
+0.15%
-3.24%
-19.78%
-19.78%
Xrpatriot (XRPATRIOT) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Xrpatriot till USD $ -0.00185600339381176. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Xrpatriot till USD $ -0.0257628509. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Xrpatriot till USD $ -0.0317264990. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Xrpatriot till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00185600339381176
-3.24%
30 dagar
$ -0.0257628509
-46.60%
60 dagar
$ -0.0317264990
-57.38%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Xrpatriot
Xrpatriot (XRPATRIOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XRPATRIOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Xrpatriot (XRPATRIOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Xrpatriot potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Xrpatriot kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XRPATRIOT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Xrpatriot Price Prediction.
Vad är Xrpatriot (XRPATRIOT)
XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.[](https://firstledger.net/token/rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ/585250415452494F540000000000000000000000)[](https://www.geckoterminal.com/xrpl/pools/585250415452494F540000000000000000000000.rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ_XRP)[](https://xrp.cafe/collection/the-patriots-club)
Hur mycket kommer 1 Xrpatriot att vara värd år 2030?
Om Xrpatriot skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Xrpatriot-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Xrpatriot idag?
Priset för Xrpatriot är idag $ 0.055283. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Xrpatriot fortfarande en bra investering?
Xrpatriot förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XRPATRIOT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Xrpatriot?
Xrpatriot till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Xrpatriot?
Livepriset för XRPATRIOT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Xrpatriot i den valuta du föredrar, besök XRPATRIOT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Xrpatriot?
Priset på XRPATRIOT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer Xrpatriot-priset att stiga i år?
Xrpatriot priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Xrpatriot (XRPATRIOT) för en mer djupgående analys.
