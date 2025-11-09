Xpedition Pris idag

Livepriset för Xpedition (XPED) idag är $ 0.02008574, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XPED till USD är$ 0.02008574 per XPED.

Xpedition rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,525,157, med ett cirkulerande utbud på 175.51M XPED. Under de senaste 24 timmarna handlades XPED mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03393605, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02007645.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XPED med -- under den senaste timmen och -13.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Xpedition (XPED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Cirkulationsutbud 175.51M 175.51M 175.51M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

