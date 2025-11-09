Xpanse Pris idag

Livepriset för Xpanse (HZN) idag är $ 0.00208621, med en förändring på 0.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HZN till USD är$ 0.00208621 per HZN.

Xpanse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 394,250, med ett cirkulerande utbud på 188.85M HZN. Under de senaste 24 timmarna handlades HZN mellan $ 0.00206977 (lägsta) och $ 0.00212769 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00168822.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HZN med +0.16% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Xpanse (HZN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 394.25K$ 394.25K $ 394.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 541.13K$ 541.13K $ 541.13K Cirkulationsutbud 188.85M 188.85M 188.85M Totalt utbud 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

